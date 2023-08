Langverwachte spits voor Standard lijkt eindelijk onderweg

Op zoek naar een nieuwe topspits zou Standard zijn zinnen hebben gezet op Juan José Perea. De Colombiaanse spits is op zoek naar eerherstel na een mindere periode bij Stuttgart.

Eén ding was duidelijk tijdens de voorbereiding en werd bevestigd tijdens de trip naar Sint-Truiden: Standard heeft een nieuwe topspits nodig om de concurrentie aan te gaan met Noah Ohio, of zelfs te ondersteunen.

Sinds het begin van de zomer werden meerdere opties gevolgd, maar geen enkele leidde tot een transfer. En de supporters zijn ongeduldig omdat ze geen nieuwe doelpuntenmaker het personeelsbestand zien versterken.

Fergal Harkin blijft werken om deze nieuwe centrumspits naar Sclessin te halen en heeft Juan José Perea onder de loep genomen. De Colombiaanse spits (23), die een jaar geleden vanuit Griekenland en PAS Giannina in Stuttgart aankwam, is er in Duitsland nooit in geslaagd de verwachtingen in te lossen.

Hij werd voor 2,4 miljoen euro gekocht van Porto, maar scoorde slechts één keer. Hij mag vertrekken en in de komende dagen zou hij met Standard praten.