Union vist achter het net, Brusselaars mogen fluiten naar opvolger Boniface

Union SG is nog steeds op zoek naar een spits om het vertrek van Viktor Boniface op te vangen. Er werden verschillende pistes gevolgd, maar hun toptarget mogen ze alvast vergeten.

Union SG wou Jerome Akor binnenhalen, de 1m91 grote spits van Lillestrom. Maar die is nu op weg naar Montpellier om er zijn medische tests af te leggen. Met de transfer is een bedrag van 4 miljoen euro gemoeid.

De Ligue 1-club is Union dus te snel af na het vertrek van Stephy Mavdidi naar Leicester City. Mohamed Amoura (FC Lugano) is wel nog steeds in beeld. Al liggen er nog meer dossiers op tafel.

Union laat zich niet opjagen in zijn zoektocht naar een nieuwe spits. Momenteel heeft Alexander Blessin immers nog opties genoeg om zich te redden tot er een nieuwe witte merel arriveert.