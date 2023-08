Champions League-uitschakeling van Genk heeft nu al impact op Belgische kalender, tegenstander doet oproep aan fans

Omdat Genk het na strafschoppen aflegde tegen Servette FC, moet het op donderdag 10 augustus in Griekenland de heenwedstrijd van de derde kwalificatieronde voor de Europa League tegen Olympiakos spelen. Het weekend nadien staat uiteraard alweer de derde speeldag in de Jupiler Pro League op het programma.

Die houdt voor de Genkenaren een verplaatsing naar Brugge in voor een ontmoeting met Cercle. Die wedstrijd zou aanvankelijk zaterdagavond om 20u45 afgetrapt worden. Omdat Genk pas donderdagavond Europees nog in actie komt, verplaatst de kalendermaker van de Pro League het duel tegen Cercle naar zondagnamiddag om 16u.

De kalendermanager van de Pro League nam vandaag de beslissing dat Cercle Brugge-RC Genk wordt verplaatst naar zondag 13 augustus om 16h00 in plaats van zaterdag. De reden voor deze kalenderwijziging is omdat RC Genk volgende week donderdag een kwalificatiewedstrijd voor de…

"Cercle begrijpt dat een kalenderwijziging zo dicht bij de wedstrijd vervelend is voor z'n fans maar vraagt begrip voor de beslissing van de kalendermaker", richt de Vereniging zich tot zijn aanhang. Reeds aangekochte tickets op datum van zaterdag 12/08 blijven ook geldig nu de wedstrijd zal doorgaan op zondag 13/08.

