OFFICIEEL: Ayase Ueda ruilt Cercle Brugge voor Rotterdam, een absoluut record voor alle partijen is ermee gemoeid

De kogel is door de kerk: na Cercle Brugge met zijn goals te plezieren gaat Ayase Ueda in Rotterdam hetzelfde proberen te doen voor Feyenoord. De transfer is afgerond en aangekondigd door beide clubs.

Lang de kant van Cercle Brugge komen ze nog eens met de fraaie cijfers die Ueda in het groen-zwarte shirt kon voorleggen: 23 doelpunten in 42 matchen. Het is nu tijd voor de volgende stap hogerop: bij Feyenoord is de Japanse spits verzekerd van Champions League-voetbal.

Feyenoord kondigde zijn komst aan via een pakkend filmpje op sociale media, waarin Ueda toegesproken wordt door zijn landgenoot Shinji Ono, zelf een ex-speler van de huidige Nederlandse landskampioen. Ono moedigt Ueda aan om vele mooie herinneringen te maken bij Feyenoord.

𝐀𝐘𝐀𝐒𝐄 𝐔𝐄𝐃𝐀 🇯🇵



It's time to make new memories in Rotterdam.



ロッテルダムで新たな思い出を作る時がきた pic.twitter.com/zW1SvYFcKS — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 3, 2023

Volgens de laatste berichten betaalt Feyenoord 9 miljoen euro aan Cercle Brugge, plus een aardig doorverkooppercentage. Dat transferbedrag is een record voor Cercle, Ueda zelf én ook voor Feyenoord. Tot dusver was David Hancko de duurste transfer ooit voor Feyenoord: voor hem betaalde het destijds 8,3 miljoen euro.