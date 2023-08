Vanhaezebrouck verrast met intenties: "Dan is dat niet belangrijk"

KAA Gent maakte ook op bezoek bij Zilina indruk: 2-5. En zo mogen ze naar de volgende ronde in de Conference League.

Tot op heden blijven de Gentse Feesten duren in en rond de Ghelamco Arena. Thuis tegen Zilina werden er vijf in het mandje gelegd, tegen Kortrijk drie en nu ook in Zilina vijf.

Dertien doelpunten in drie wedstrijden, dat is een gemiddelde waarmee je kan thuiskomen. Gift Orban, Tarik Tissoudali en vooral Hugo Cuypers vonden al meermaals de weg naar doel.

© photonews

Het enige nadeel? Er werden ook al vijf doelpunten geïncasseerd en noch Nardi, noch Roef konden al een clean sheet bijschrijven.

Focus

Al is dat niet meteen het belangrijkste. Toch niet volgens Hein Vanhaezebrouck. "Als je iedere match vijf keer kan scoren, dan is een clean sheet niet nodig", klinkt het bij Sporza.

"We zien wel wat het in de toekomst zal geven. De match van Mechelen is nu de belangrijkste, daarna kijken we pas naar de Polen."