Club Brugge en Ajax willen hem, coach JPL-club geeft update over transfergeruchten goudhaantje: "Onze beste speler"

Tot nader order is Abdelkahar Kadri nog altijd speler van Kortrijk, hoewel Club Brugge en Ajax genoemd worden bij de teams die hem op hun verlanglijstje hebben staan. Een bod van zes miljoen euro werd al geweigerd.

KV Kortrijk wil tot op heden van geen wijken weten. Een bod van zes miljoen euro vanuit Amsterdamse hoek is al geweigerd.

En ze willen ver gaan om hun goudhaantje te houden. Coach Still maakte hem kapitein en bij Kortrijk willen ze hem heel belangrijk maken.

"Hij is onze beste speler, logisch dat er geruchten zijn", aldus Still in een update op zijn persconferentie voor speeldag 2.

Geduld

Kadri zelf veranderde ondertussen al van makelaar en gaat nu aan de rol met Libera Sports, het makelaarsbedrijf dat onder de leiding staat van de Belg Zouhair Essikal. Een teken aan de wand?

Kadri zelf gaf in het verleden meermaals aan dat hij klaar was voor een stap hogerop. Aan de andere kant hebben de Kerels geduld met hem gehad om hem na een zware blessure te laten terugkeren.