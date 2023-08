Johan Boskamp komt met héél duidelijk transferadvies voor Genk

Johan Boskamp? Die zit zelden om een mening verlegen. Het is ook dit weekend niet anders in zijn analyse naar aanleiding van het nieuwe voetbalweekend.

Johan Boskamp zag KRC Genk er deze week uitgaan in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Geneve. Ook voor hem een verrassing.

De Zwitsers een sterk team noemen zou al een ferme misrekening zijn, want zo goed waren ze allerminst. De uitschakeling is dan ook pijnlijk.

© photonews

Als het van de Nederlandse analist afhangt, dan moet er zeker voorin extra stootkracht gaan komen met oog op de rest van het seizoen. En hij heeft al een (logische) naam in gedachten.

Paul Onuachu. De ex-topschutter van Genk zou volgens Boskamp moeten gaan terugkeren. "Ik zou er alles aan doen om hem nu terug te halen", aldus Boskamp in Het Belang van Limburg.

Haalbaar?

"Zijn vertrek heeft Genk de titel gekost vorig seizoen. En nu heeft het hen al de poules van de Champions League gekost."

Onuachu werd de voorbije weken al meermaals gelinkt aan de Limburgers, omdat hij zich zelf vorig seizoen ook niet echt wist door te zetten in de Premier League. Of hij haalbaar is, dat is weer een andere vraag.