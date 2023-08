Aad De Mos bijzonder streng voor Anderlecht: "Verpakking mooi, inhoud 1B"

Aad De Mos is een Nederlands analist die niet verlegen is om een stevige uitspraak. Het is ook dit weekend niet anders.

Aad De Mos heeft zich in De Zondag uitgelaten over heel wat heikele thema's. En daarbij kwam ook RSC Anderlecht naar voren. Volgens de gewezen speler en coach van heel wat teams uit onze contreien is het duidelijk dat paars-wit niet meer dezelfde ploeg is van vroeger. En daarin is hij streng. © photonews "De verpakking Anderlecht is en blijft mooi", klinkt het onder meer. "Maar de inhoud is 1B-niveau." Een zeer strenge uitspraak. RSC Anderlecht werd vorig seizoen elfde in de Jupiler Pro League. Dit seizoen willen ze meespelen voor de top-6 en Europees voetbal. Lijdensweg? Op speeldag 1 werd verloren van Union SG, waardoor er op speeldag 2 al meteen druk staat op de match tegen Royal Antwerp FC. "Het programma is niet aantrekkelijk als je punten wil pakken." "Voor Anderlecht zit er druk op. Met 0 op 6 kan je alweer vertrokken zijn voor een lijdensweg." Benieuwd wat het gaat worden tegen Anderlecht.