Strenge Goots analyseert het probleem voor Antwerp

Landskampioen Royal Antwerp FC verloor met het kleinste verschil op bezoek bij Anderlecht. Patrick Goots analyseerde achteraf met strenge blik.

Antwerp ging met het kleinste verschil onderuit bij Anderlecht. En dat had niet per se gehoeven.

Volgens Patrick Goots had een gelijkspel zeker verdiend geweest voor Antwerp. Zelfs een zege had gekund.

© photonews

"Antwerp miste de individuele klasse om de Brusselse muur te slopen", analyseerde Goots bij Gazet Van Antwerpen. Daar mag volgens hem het verschil.

Lastige weken op komst

"Je ziet dat Vincent Janssen een deel van de voorbereiding miste. Niet alleen Janssen is overigens nog zoekende. Muja kwam er één-tegen-één nooit uit. Van Balikwisha weten we al langer dat hij geen doelpuntenmaker is en Ondrejka sleutelt nog aan zijn automatismen."

Voor The Great Old komen er stilaan belangrijke weken aan, met ook onder meer de voorrondes van de Champions League. Dan moet volgens Goots het niveau zeker omhoog.