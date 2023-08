Alderweireld bekijkt mogelijke tegenstanders in Champions League: "Dat gaan we niet zeggen"

Royal Antwerp FC moet in de laatste voorronde van de Champions League spelen tegen AEK Athene of Dinamo Zagreb.

Royal Antwerp FC staat hoe dan ook voor geen gemakkelijke opdracht in de play-offronde van de Champions League. AEK Athene of Dinamo Zagreb kwamen vandaag uit de trommel als tegenstander.

“Alle ploegen die we konden treffen waren een beetje vergelijkbaar”, zegt Toby Alderweireld aan Het Nieuwsblad. “Op papier was Galatasaray misschien de beste en de te vermijden ploeg, maar we gaan nu ook niet zeggen dat we blij zijn met deze loting of zo.”

Een voorkeur heeft Alderweireld niet. “Volgens mij is het zowel tegen AEK Athene als Dinamo Zagreb fifty fifty. Zij hebben allebei een serieuze thuisreputatie, maar wij hebben die ook. De honger is heel groot om ons te kwalificeren en we hebben er ook vertrouwen in.”

Het is de eerste keer sinds 2012-2013 dat een Belgische ploeg niet rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de Champions League.