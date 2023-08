Anderlecht moet nu echt wel opletten: goudhaantje heeft wens kenbaar gemaakt

PSV heeft zich enkele dagen geleden in de strijd gemengd om Zeno Debast binnen te halen. En de speler zelf lijkt nu ook een idee te hebben over de zaak.

Het is een beetje hét gespreksonderwerp van de voorbije dagen, de mogelijke transfer van Zeno Debast van RSC Anderlecht naar PSV Eindhoven. Met elke dag wel een nieuwe wending.

Brian Riemer gaf zondag na de match tegen Antwerp nog heel duidelijk aan dat Debast niet op een transfer moet rekenen. Hij is niet te koop.

Al is voor het juiste bedrag natuurlijk altijd vanalles mogelijk - zeg nooit nooit in het voetbal. Een bod van zo'n vijftien miljoen euro zou dan moeten volgen.

PSV heeft volgens Nederlandse bronnen alvast de plannen om een bod binnen te brengen. En Debast zelf zou niet weigerachtig staan en wel degelijk een transfer ambiëren.

15 miljoen?

Zowel Eindhovens Dagblad als Het Nieuwsblad hebben dat laten weten. Debast staat volgens hen zeker in Ook Ajax is nog steeds geïnteresseerd in de drievoudig Rode Duivel.

Ook teams als Villarreal CF en Eintracht Frankfurt boden al tien miljoen euro, maar paars-wit heeft die aanbiedingen telkens geweigerd. Benieuwd of PSV tot meer in staat is.

© photonews

Technisch directeur Ernest Stewart van PSV gaf eerder ook al aan dat ze Debast zeker graag zouden willen. En ook met hem in gesprek zijn daarover.

Kan Anderlecht Debast vasthouden? Door de toegenomen aandacht én de eventuele vertrekwens van Debast zelf kan het nog altijd snel gaan.