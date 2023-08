Done deal: Standard heeft beet en haalt spits in huis met dank aan logische constructie

Bij Standard waren ze nog op zoek naar extra versterking vooraan. Zeker nu duidelijk was dat een nieuwe verbintenis met Zinckernagel onmogelijk bleek.

De Rouches moeten de tering naar de nering zetten, maar lijken af en toe wel in staat tot het doen van een interessante deal. Het is op maandag niet anders.

Wilfried Kanga is namelijk de nieuwe aanvaller van Standard. Hij komt op huurbasis over van het Duitse Hertha Berlijn.

Standard heeft dat nieuws inmiddels officieel weten te bevestigen via de sociale kanalen. Een echte verrassing is de deal niet.

🇨🇮 🦿 🏟 pic.twitter.com/AHFvSDjHu4 Standard de Liège (@Standard_RSCL) August 7, 2023

Hertha Berlijn is namelijk ook deel van het imperium van clubs van 777 Partners en dus is de overeenkomst er eentje tussen zusterclubs. Benieuwd of hij aan de boorden van de Maas gensters kan slaan.

Bij Young Boys maakte hij in het verleden alvast wel de nodige indrukken. De Ivoriaanse spits werd ondertussen officieel aangekondigd met een knap filmpje.