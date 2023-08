Kogel door de kerk: na Antwerp en Kortrijk is er een nieuw avontuur voor Didier Lamkel Zé

Zien we binnenkort in België weer de frappante beelden waar Didier Lamkel Zé waar steevast voor zorgde? Wie er op had gehoopt, die komt bedrogen uit.

De voorbije dagen was al duidelijk dat Didier Lamkel Zé zijn exodus uit België aan het voorbereiden was. Hij was in Parijs om er een visum te regelen voor zijn vriendin.

Want de speler trekt nu naar Turkije om daar opnieuw helemaal aan de oppervlakte te proberen komen. De deal met zijn nieuwe club is nu helemaal rond.

Lamkel Zé heeft inmiddels een contract getekend bij het Turkse Hatayspor. Die club heeft hem inmiddels al voorgesteld via de sociale media.

Het zijn rare maanden geweest voor het enfant terrible uit Kameroen. Het Marokkaanse Wydad Casablanca huurde hem van KV Kortrijk, maar stuurde hem na een aantal maanden al meteen terug.

Benieuwd of en hoe het gaat aflopen met de flankspeler in Turkije. Genieten kan het sowieso wel worden, zoveel is duidelijk.