'KRC Genk heeft interesse in spits uit Jupiler Pro League'

De voorbije wedstrijden werd duidelijk dat KRC Genk een extra spits nodig heeft. Die zou wel eens uit de Jupiler Pro League kunnen komen.

De wedstrijden van de voorbije week tonen duidelijk aan dat KRC Genk offensief geweld nodig heeft, als aanvulling op Tolu. Volgens diverse bronnen zou KRC Genk daarbij denken aan Abou Koita van STVV.

De Limburgse interesse voor Koita is niet nieuw. CEO Takayuki Tateishi van STVV liet in een gesprek met Het Belang van Limburg weten dat er al de nodige interesse was. Verkopen kan, maar dan moet er duidelijk boter bij de vis komen.

“Het is niet onze intentie om Abou te verkopen”, zei Tateishi afgelopen weekend aan de krant. “We hebben vorig seizoen al een bod van 2 miljoen euro geweigerd. En ook KRC Genk had interesse.”

Tateishi heeft al een transfersom voor ogen. “Als andere clubs hem nu willen weghalen, moet de transfersom zo groot zijn als ons volledige budget”, klinkt het lachend. “Nee, serieus, alleen als iemand een ongelooflijk bod doet, kan er gesproken worden. Niet onder de 5 miljoen!”