📷 OFFICIEEL Standard haalt jonge speler die opleiding bij Chelsea kreeg binnen

Standard heeft zich versterkt met Henry Lawrence. Hij genoot zijn opleiding bij Chelsea FC.

Standard heeft Henry Lawrence een contract van twee seizoenen met een optie voor een extra jaar aangeboden. De jonge Engelse rechtsback werd vandaag voorgesteld.

Lawrence werd geboren in Londen en kreeg zijn opleiding bij Chelsea FC. De 21-jarige speler kwam vorig jaar uit voor Milton Keynes Dons in de Engelse League One. In 35 matchen was hij goed voor twee doelpunten en drie assists.

Lawrence wordt eerst gestald bij SL16 FC. “Onze club heet Henry Lawrence van harte welkom en wenst hem het beste toe in onze kleuren”, klinkt het bij de club.