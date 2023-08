Dit is de reden waarom Rits ineens met Club-aartsrivaal Anderlecht wil onderhandelen

Mats Rits en Anderlecht staan dichtbij een akkoord. Maandag zaten de 30-jarige middenvelder en zijn entourage samen met Jesper Fredberg. Die hield een overtuigend discours en op wat punten en komma's na is Rits rond met paars-wit voor drie jaar. Maar hoe kon het ineens zo snel gaan?

Wel, Rits is eigenlijk ontgoocheld in de houding van Club Brugge. Hij heeft een aflopend contract in Jan Breydel, maar er waren nog geen gesprekken over een verlenging. Club meent dat zijn kern te groot is en Ronny Deila wil eigenlijk naar 19 veldspelers op training.

Daar zitten ze nog ver van en Rits heeft ook een goed contract. Over een eventuele verlenging was er dus nog geen sprake en Rits was de onduidelijkheid ook beu. Onder Deila zou hij ook geen basisspeler meer zijn, maar hij vindt dat hij daar wel nog de kwaliteiten voor heeft.

De houding van Club kwetst hem dus wel en toen Anderlecht interesse toonde, temperde dat zo de moeilijkheden en gevoeligheden die rond de transfer hangen. Verwacht wordt ook dat blauw-zwart niet te moeilijk gaat doen. Er waren geruchten over een transfersom van 5 miljoen, maar dat gaat Anderlecht niet op tafel leggen.