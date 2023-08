Griekse politie gaat achter de hooligans van Dinamo Zagreb

Griekse politie slaat hard toe na de rellen tussen de hooligans van Dinamo Zagreb en AEK Athene. Ze halen alle middelen boven om de dader te vinden na de dodelijke steekpartij van maandagavond.

Antwerp ziet in de play-off ronde van de Champions League AEK Athene of Dinamo Zagreb in de ogen en de politie van Antwerpen houdt al hun hart vast. Na de vechtpartijen in de Griekse hoofdstad viel er één dode. De Griekse politie haalt nu alle middelen boven om de dader te vinden.

Zo zijn er al 94 Kroatische hooligans gearresteerd. De Griekse politie is nog op zoek naar 50 anderen die mogelijk betrokken waren. Er worden DNA-stalen afgenomen van de 94 gearresteerde hooligans om ze te vergelijken met het DNA dat ze vonden op het lichaam van overleden fan van AEK Athene.

De wedstrijd van dinsdag tussen beide partijen werd uitgesteld en wordt gespeeld op zaterdag 19 augustus. De datum voor de terugwedstrijd, volgende week dinsdag, in Zagreb blijft behouden. Beide clubs hebben een naam op het vlak van supportersgeweld. Het zou altijd kunnen dat UEFA nog drastische beslissingen neemt tegen beide ploegen.