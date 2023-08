OFFICIEEL: Beerschot haalt aanvallende versterking bij KAA Gent

Beerschot wil zich proberen te meten met de topploegen uit de Challenger Pro League. Daarom zijn ze gaan shoppen bij KAA Gent.

Bij Beerschot mogen ze een nieuwe aanvallende versterking welkom heten. De 18-jarige Benjamin Pauwels tekende namelijk een contract voor twee seizoen bij de Antwerpenaren. Hij komt over van de beloftenploeg van KAA Gent.

Pauwels mocht zich tijdens de oefenwedstrijden tegen Den Bosch, Wilrijk en Fortuna Sittard bewijzen. Hij kwam één keer tot scoren en viel vooral op door zijn snelheid en dribbelvaardigheid. Beerschot zag hierin een opportuniteit en haalt de flankaanvaller die ook centraal uit de voeten kwam.

Vorig seizoen kwam hij 11 keer in actie voor de beloften van KAA Gent in hoogste amateurklasse. Hij kwam echter niet tot scoren, maar hiervoor waren wel verzachtende omstandigheden. Pauwels zag namelijk het eerste deel van het seizoen in het water vallen omwille van een zware blessure.