Verloren zoon Radovanovic zet iedereen op scherp bij KV Kortrijk: "Dat moeten de jongens beseffen"

STVV kwam vorige zondag met het kleinste winnen bij KV Kortrijk. Voor Aleksandar Radovanovic niet de beste comeback bij de West-Vlamingen.

Aleksandar Radovanovic (29) vertrok dit jaar in maart uit ontevredenheid naar de VS, voor een uitleenbeurt naar Austin FC. Drie maanden later keerde hij terug en staat Radovanovic weer in de basis bij de Kortrijkzanen.

Maar na twee matchen staat Radovanovic samen met KV Kortrijk op de laatste plaats, met een 0 op 6. En vrijdagavond trekt Kortrijk al naar Antwerp, de kampioen van vorig jaar. Het zal nu al met het mes tussen de tanden zijn.

Geloof in Edward Still

"We hebben er niets te verliezen, dat weet iedereen. De Belgische competitie valt niet te onderschatten, je moet hier vechten. Hier komt niets in je schoot geworpen"; zei de Serviër na de match tegen STVV. En hij gelooft ook in het systeem van nieuwe trainer Edward Still.

"Maar je moet er voor bloeden. Dat moeten de jongens beseffen. Wanneer je niet wil bloeden, dan lukt het niet op het veld. Ik hoop dat we er vrijuit zullen spelen, want we hebben niets te verliezen. Ik denk ook dat we wat achterstand kennen door alle problemen die de club kende. Helaas is het seizoen al begonnen en moeten we nu bouwen."