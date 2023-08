Definitieve pech voor Fredberg en Anderlecht in cruciaal dossier en dat kan ook slecht nieuws zijn voor ... Genk

Er werd de voorbije weken druk overlegd in de kantoren van Neerpede. Sterke man Jesper Fredberg heeft dringend versterking nodig. Een dossier mag nu definitief opgeborgen worden.

De voorbije dagen kwam het gerust naar boven dat Anderlecht wel wat ziet in Mats Rits van Club Brugge. En dat is geen verrassing.

Los van het feit dat ook Union SG ondertussen achter hem aan zit is het duidelijk dat Anderlecht graag een middenvelder wil. En ook nodig heeft, want de spoeling op dat middenveld is dun.

© photonews

De voorbije week reactiveerde Jesper Fredberg ook het plan om Santiago Hezze in te lijven, ook al hadden ze die deal half juli al opgeblazen. Nu lijkt de deal definitief afgeblazen.

Zuid-Amerikaanse bronnen maken ondertussen duidelijk dat er een deal zou zijn gevonden tussen Huracan - het team van Hezze - en een andere Europese ploeg.

Olympiakos

De middenvelder zou normaliter naar Olympiakos trekken en daar dit weekend al worden voorgesteld. Mogelijk dat hij op die manier volgende week al Genk kan treffen in de terugwedstrijd van de voorrondes van de Europa League.

Een en ander is wel goed nieuws voor Théo Leoni. Die krijgt de komende weken nog meer zijn kans om zich te bewijzen. De 23-jarige youngster deed bij zijn debuut alvast de monden openvallen.