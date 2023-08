"Deze club uit de Jupiler Pro League zou Eden Hazard het best kunnen gebruiken"

Waar speelt Eden Hazard dit seizoen? Voorlopig lijkt de ex-Rode Duivel nog altijd voor zijn voetbalpensioen te kiezen.

Eden Hazard werd al aan tal van ploegen gelinkt, maar een doorbraak in de zoektocht naar een nieuwe club is er nog niet. Als er al een zoektocht aan de gang is. Voorlopig blijft het telkens weer bij niet veel meer dan speculaties.

Ook bij La Tribune op de RTBF werd er kwistig in het rond gesproken over een mogelijke transfer van Eden Hazard. Philippe Albert kreeg de vraag welke ploeg uit de Jupiler Pro League Hazard het best zou kunnen gebruiken.

“Hij zou goed staan bij alle clubs”, klonk het meteen. “Maar als ik moet kiezen welke ploeg hem het meest nodig heeft, dan moet ik wel voor Standard kiezen.”

Voor Hazard zou het een mooie afsluiter van zijn carrière kunnen zijn, spelen in de Jupiler Pro League. “Hij heeft nooit in België gespeeld”, gaat Albert verder. “Het zou een ongelofelijke reclame zijn voor het Belgische voetbal. Het hangt van hem af, we moeten zijn beslissing respecteren.”