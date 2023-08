Senny Lynen gaf Union geen keuze: "Voor mij was dat niet de juiste keuze"

Senny Lynen maakte de knappe transfer naar het Duitse Werder Bremen. Al gaf hij Union niet veel keus om hem te laten gaan.

Met het vertrek van Senne Lynen bij Union is de zoveelste sterkhouder deze zomer vertrokken bij Union. Al gaf hij de Brusselaars niet veel keuze dan hem te laten gaan dit seizoen. Dit verklaart hij tegenover Het Nieuwsblad.

“Ze wilden mijn contract wel verlengen, maar voor mij was dat niet de juiste keuze. Ik voelde na ons vorige seizoen dat ik de volgende stap in mijn carrière wou zetten. Er waren verschillende opties, maar Bremen was de juiste keuze. Ik voel dat er hier veel verwacht wordt van mij, maar ik hou van die druk”, geeft hij aan dat een vertrek al langer beslist was.

Union zag heel wat sterkhouders vertrekken de afgelopen mercato. Al heeft Lynen er alle vertrouwen in dat zijn voormalige club het prima gaat doen. “Vorig jaar hadden ze ook weinig verwachtingen na het jaar ervoor, en de verwachtingen zijn altijd dat het het jaar zal zijn waarin het niet zal lukken. Maar ze leveren goed werk bij Union, ik weet zeker dat ze vervangers zullen vinden”, besluit Lynen.