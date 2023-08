"Ontketende" Vincent Janssen oogst lof na glansprestatie: "En dan lezen dat hij dan pas vanaf de vijfde speeldag begint te scoren"

Antwerp rolde een kansloos Kortrijk deze avond volledig op. Na een glansprestatie van Vincent Janssen werden 'De Kerels' met 6-0 verslagen.

De Nederlandse spits was meteen goed voor zijn eerste hattrick bij Antwerp. Vooral het eerste doelpunt, een volley met de linker voet in de verste hoek, was prachtig.

Op de eerste twee speeldagen wou het nog niet lukken, maar vandaag was Vincent Janssen wel bijzonder trefzeker. Vorig seizoen strandde hij op 9 doelpunten van toenmalig topschutter Hugo Cuypers (27 doelpunten).

(Online) kreeg Janssen na de wedstrijd dan ook lof toegezwaaid. Een bloemlezing.

En dan deze week lezen dat Vincent Jansen altijd pas vanaf de vijfde speeldag begint te scoren. Bedankt Kortrijk. 😀 #jinx — Tom Boudeweel 📻 (@tomboudeweel) August 11, 2023

Een heerlijke avond voor de Nederlandse goalgetter en voor Antwerp.



Ontketende Vincent Janssen helpt landskampioen Antwerp aan ruime zege in Belgiëhttps://t.co/O3fSLyjSsZ pic.twitter.com/4FzUSdXlaN — Telesport Voetbal (@televoetbal) August 11, 2023

Vincent Janssen hattrick. Lets bring him back — Emerson 🐐 (@SpursAndreas) August 11, 2023