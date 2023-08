Riemer weet wat hem te doen staat met speler die grote aanpassingsmoeilijkheden heeft: "Ik moet dat structureren"

Zoals we deze week al schreven: het gaat een tijdje duren vooraleer Luis Vazquez op zijn beste niveau zal zijn. De nieuwe Argentijnse spits van paars-wit viel afgelopen zondag in tegen Antwerp, maar leek heel onwennig. En da's geen verrassing voor Brian Riemer.

Vazquez heeft kwaliteiten, zoveel is zeker, maar tegen Antwerp kon hij die niet laten zien aangezien zijn belangrijkste taak op dat moment verdedigen was. Hij speelde in balbezit ook zo'n 40 meter van het doel van de tegenstander.

Maar het grootste probleem is momenteel de communicatie, zoals we al schreven. Vazquez is aangekomen met een wel heel beperkte kennis van de Engelse taal. "Hij worstelt ermee ja", bevestigde Riemer. "Hij zal tijd nodig hebben. Hij moet ook wennen aan het Europese voetbal. Hij volgt wel elke dat al Engelse les samen met Nilson Angulo."

Riemer denkt er wel degelijk aan om Dolberg en Vazquez in bepaalde matchen samen uit te spelen. "Dan zal er wel eentje bij balverlies op de flank moeten verdedigen en die automatismen moeten nog komen. Vazquez is een echte box-player, terwijl Dolberg zich graag laat betrekken in het spel. Luis kan brokken maken in de box."

Daarom ook dat Riemer aankondigde dat Anderlecht zal blijven groeien tijdens het seizoen. Alle elementen op elkaar ingespeeld krijgen, dat gaat tijd vragen. "Ik moet dat structureren. Daar werk ik nu aan: het tactische aspect."