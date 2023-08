Toby Alderweireld heeft één grote tip voor Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren is één van de exponenten bij Royal Antwerp FC. De youngster van The Great Old lijkt een grote internationale carrière tegemoet te gaan.

Het is precies een jaar geleden dat Arthur Vermeeren zijn profdebuut maakte bij Royal Antwerp FC. En sindsdien gaat het bijzonder hard voor de youngster.

Ploegmaat Toby Alderweireld herinnert vooral zijn eerste basisplaats drie maanden later tegen Club Brugge. “Hij toonde daar al wat hij in huis had: spelinzicht, rust, balvastheid en passing vooruit. Het duurde niet lang voor men hem ging vergelijken met Xavi en Iniesta. Op zich onzinnig, want die mannen hebben al alles gewonnen, maar ik snap het wel”, zegt Toby Alderweireld in Gazet van Antwerpen.

Er is nog veel werk aan de winkel, maar dat de toekomst er goed uitziet voor Vermeeren lijkt nu al zeker. Alderweireld heeft alvast één grote tip voor hem. “Het krachthonk in!”, grijnst Alderweireld. “Hij moet geen bodybuilder worden, maar op zijn positie kom je toch ook stevige gasten tegen.”

Nog even op de Bosuil blijven is extra raad van Alderweireld. “Een extra jaartje Antwerp zou ook een heel goeie zaak zijn, want zo kan je zien hoe hij met een groter verwachtingspatroon omgaat én met de ballast van Europese matchen. Hij won in zijn debuutjaar al drie prijzen en da's fantastisch, maar wat als het even minder gaat?”