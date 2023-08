📷 'Vandaag medische testen: RSC Anderlecht geeft 4,2 miljoen euro uit voor volgende transfer'

RSC Anderlecht is rond met Alexis Flips van Stade Reims. Hij legt vandaag nog zijn medische testen af in ons land.

Het is de Franse journalist Santi Aouna die het nieuws op zijn sociale media brengt. Alexis Flips van het Franse Stade Reims is helemaal rond met RSC Anderlecht.

Met de transfer is een bedrag van 4,2 miljoen euro gemoeid. Hij tekent een overeenkomst voor vijf seizoenen in het Lotto Park. Vandaag wordt hij medisch gekeurd in ons land.

Flips kostte enkele maanden geleden nog 7 miljoen euro, maar de prijs ging de voorbije dagen gevoelig naar beneden. Anders was hij ook niet haalbaar geweest voor paarswit.

Flips kan op verschillende posities uitgespeeld worden door Brian Riemer. Hij kan op de flanken spelen, maar ook centraal. Het is uitkijken of wat zijn komst voor gevolgen heeft voor de transfer van Mats Rits.