Zinckernagel vertelt waarom hij voor Club Brugge koos

Philip Zinckernagel maakte donderdag zijn debuut voor Club Brugge. Hij maakte deze zomer de overstap van Olympiakos.

Vorig seizoen speelde Philip Zinckernagel op uitleenbasis van Olympiakos bij Standard Luik. Toen Ronny Deila naar blauwzwart kwam werd Zinckernagel in Brugge herenigd met zijn trainer. Hij tekende voor twee seizoenen, met een optie voor een extra jaar.

“Als een ploeg als Club Brugge interesse toont, dan ga je uiteraard luisteren, het is en blijft de grootste ploeg van het land”, laat Zinckernagel weten op de website van Club Brugge.

Er was al een hele tijd interesse van Club Brugge. “De eerste contacten dateren van twee maanden terug maar geleidelijk aan heeft Blauw-Zwart doorgeschakeld.”

Zinckernagel vertelt dan ook waarom hij voor het Jan Breydelstadion koos. “Een terugkeer naar België is voor mij geen stap achteruit, want hier kan ik voor de prijzen meedingen en Europees voetbal spelen. Liever dit dan een plaatsje bij een middenmoter in pakweg Duitsland of Spanje.”