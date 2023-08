Johan Boskamp noemt spelers van Genk bij naam: "Die twee kunnen het verschil niet maken"

KRC Genk zit in een moeilijke periode. Veel tijd om stil te staan is er niet, met de wedstrijden die zich in sneltempo opvolgen.

Het gaat dit seizoen o zo moeizaam voor KRC Genk. Dat ziet ook analist Johan Boskamp. “Dat is nu al de derde keer op rij dat ze verliezen tegen een mindere tegenstander”, verwijst de Nederlander in Het Belang van Limburg naar het Europese duel tegen Olympiakos. Toch kan Genk Europees doorstoten. “Al die ouwe Grieken vielen omver van de krampen, en toch winnen ze die wedstrijd nog. Daar heb ik maar één woord voor: waardeloos. De uitgangspositie valt gelukkig nog wel mee, maar ze moeten echt dringend werk maken van die nieuwe spits.” Want bepaalde jongens uit de ploeg hebben op dit moment helemaal geen rendement meer zoals ze vorig seizoen wel hadden. “Zeker nu Paintsil en Trésor het verschil niet meer kunnen maken. Moeten ze zondag naar Cercle? Jongens toch, weer zo'n kloteploeg. Hopelijk wordt het geen vier op een rij. Dan is het vertrouwen daar helemaal weg.”





