📷 OFFICIEEL Fredberg heeft zijn speler die "polyvalent en beslissend kan zijn" beet

Alexis Flips is een Mauve. De 23-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Franse Stade Reims en tekent een contract van 5 seizoenen bij paars-wit. Alexis zal het rugnummer 8 dragen.

Alexis Flips is een polyvalente, aanvallend ingestelde middenvelder. De Fransman genoot zijn opleiding bij LOSC Lille en was ook lang jeugdinternational bij Les Bleus. Zijn debuut in het profvoetbal maakte hij bij AS Ajaccio in 2019 in Ligue 2. In oktober 2020 trok Alexis naar Stade Reims, waar hij vanaf het seizoen 2021-2022 voor de hoofdmacht speelde in de Franse Ligue 1. Vorig seizoen scoorde hij 6 goals en wist hij evenveel assists af te leveren.

Met 60 wedstrijden op de teller in de Franse hoogste klasse, maakt Alexis nu de overstap naar RSCA.

CEO Sports Jesper Fredberg: "We zijn tevreden dat we ons hebben kunnen verzekeren van de diensten van Alexis Flips. Alexis past in het profiel dat we zochten: hij is sterk aan de bal, goed in de combinaties en heeft afgelopen seizoen laten zien dat hij ook beslissend kan zijn. Hij is een polyvalente speler die zowel op de vleugel als in een meer centrale rol op het middenveld kan spelen."

Alexis Flips: “Ik ben erg fier om bij deze club te tekenen. Ik voelde meteen dat de club me een ambitieus project kon bieden en dat heeft me snel overtuigd. Ik kan niet wachten om de supporters te ontmoeten en hen opnieuw te laten dromen.”