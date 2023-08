'Tottenham doet volgende week dit miljoenenbod voor Gift Orban'

De interesse van Tottenham voor Gift Orban van KAA Gent is niet nieuw. Nu Harry Kane vertrokken is naar Bayern München kan alles in een stevige stroomversnelling komen.

Volgens transferjournalist Sasha Tavolieri heeft de Engelse club al een mondeling bod gedaan van 27 miljoen euro. Volgende week zou dit ook op papier geplaatst worden bij de Buffalo’s.

Tavolieri voegt eraan toe dat KAA Gent nu echter op 30 miljoen euro zou mikken voor de Nigeriaan, terwijl het eerder al aangegeven had dat het eigenlijk met 25 miljoen tevreden zou zijn voor Orban.

De transferspecialist is ervan overtuigd dat beide clubs volgende week tot een vergelijk zullen komen en Orban zijn transfer naar de Premier League zal maken.

