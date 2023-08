'KAA Gent mikt hoog en wil PSV aftroeven in strijd om speler van ... Arsenal'

KAA Gent is tot op heden aan een perfect rapport aan het timmeren. Daar hoeft het echter allerminst bij te blijven, want er wordt nog steeds werk gemaakt van versterkingen.

Kan KAA Gent zijn perfect rapport dit seizoen met 5 zeges in de Conference League en Jupiler Pro League samen behouden? Dan moet Westerlo op zondag voor de bijl.

Ondertussen blijft Hein Vanhaezebrouck hameren op de vrij kleine kern die ze bij de Buffalo's hebben. En dus moet er zeker nog wat versterking bij.

De voorbije dagen is er opnieuw schot gekomen in diverse deals en nu is er mogelijk een extra deal nakend. Eentje met een Engelse topclub.

Spelmaker Amario Cozier-Dubbery staat namelijk in de belangstelling van KAA Gent volgens The Evening Standard. Hij is een jeugdproduct van Arsenal.

Kapers op de kust

De 18-jarige speler heeft bij The Gunner een aflopend contract en daar willen de Gentenaars van profiteren. Maar er zijn wel kapers op de kust.

Ook onder meer PSV Eindhoven heeft Cozier-Dubbery nadrukkelijk in het vizier. De komende week zal veel duidelijk worden.