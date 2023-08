Van Bommel moet een traantje wegpinken na emotioneel moment bij droomdebuut

Mark van Bommel kon met een gerust hart naar de wedstrijd van zijn zoon, Ruben, gaan kijken. Die maakte afgelopen weekend zijn debuut voor AZ tegen Go Ahead Eagles en dat werd een droom. Hij werd meteen man van de match.

AZ won met 5-1 en Ruben van Bommel had daar een groot aandeel in met een goal en een assist. Een droomdebuut. De hele familie was er om hem aan te moedigen en iedereen sprong recht toen hij scoorde.

Behalve vader Mark, die ingetogen bleef zitten, maar duidelijk moeite had om zijn tranen in bedwang te houden. Supertrots...