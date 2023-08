Momenteel absolute sensatie in de JPL, maar transferverhaal spits is te absurd voor woorden

Mickaël Biron is momenteel een sensatie in de Jupiler Pro League. RWDM leek een vogel voor de kat, maar de spits zorgde met zijn doelpunten eigenhandig al voor zes punten. Hoe hij bij RWDM terecht kwam is echter wel een verhaal te zot voor woorden.

De hoofdrolspeler in dat verhaal is toch Gauthier Ganaye, de huidige sportief manager van RWDM en vorig seizoen nog in diezelfde rol bij KV Oostende. Toen hij bij KVO zat was hij ook de sportieve baas bij Nancy, wat op zich al vreemd genoeg was omdat ze hem bij beide clubs amper zagen.

2,5 miljoen verlies

Ook bij RWDM hebben verschillende personeelsleden hem nog nooit in levende lijve gezien. Maar bon, dat terzijde, want het gaat om de transfer van Biron. Die kwam in 2020 bij Nancy terecht als vrije transfer. In zijn eerste seizoen daar scoorde hij meteen 12 keer in 31 matchen. De man die geld moest opbrengen voor de noodlijdende club die ook deel uitmaakte van de Pacific Media Group dat ook KVO bestuurde.

Ganaye zag een mogelijkheid om Nancy geld te bezorgen en verkocht hem aan... Oostende. Voor maar liefst vijf miljoen euro. De dag erna werd hij weer uitgeleend aan Nancy. Hij kon echter niet voorkomen dat ze naar het derde Franse niveau zakten.

RWDM promotie bezorgd, Oostende degradatie gekost

Einde uitleenbeurt en dan maar Oostende in 1A houden? Nope, dat gebeurde niet, al kon de kustploeg hem heel goed gebruiken en wou Yves Vanderhaeghe hem absoluut niet laten gaan. Ganaye verkocht hem tot ieders verbazing aan... RWDM. Voor 2,5 miljoen euro. Met verlies dus. En Oostende had op dat moment al amper budget. Geen kat die er iets van begreep.

John Textor lachte ermee na de promotie van RWDM. "Als Oostende Biron had gehouden, waren ze nooit gezakt...", aldus de Amerikaanse eigenaar van de Brusselaars. Dat hij een paar weken later Ganaye aan boord haalde als vervanger van Julien Gorius zorgde in Oostende voor heel wat wenkbrauwengefrons.

Biron scoorde de eerste drie speeldagen drie keer. Waarvan 2 keer in de 1-2-zege tegen OH Leuven en één keer in de 1-0-overwinning tegen KV Mechelen. Tja, met zo'n spits blijf je in 1A zeker?