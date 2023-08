Fans Genk en Gent kirren van plezier, brute pech voor Club Brugge

Het wordt opnieuw een interessante Europese week. En dat is ook zo voor de fans van de Belgische ploegen. Al is er niet voor iedereen even goed nieuws.

Club Brugge speelt zijn terugwedstrijd in IJsland en die match lijkt na de 5-1 in de thuiswedstrijd overbodig. De match tegen KA Akureyri wordt niet uitgezonden op een open net. Dat is wél het geval voor de wedstrijd van KAA Gent op bezoek bij Pogon in Polen. De match wordt al om 18 uur uitgezonden en dat op het open kanaal van Play Sports. Genk op VTM Voor de heel belangrijke wedstrijd van KRC Genk tegen Olympiakos moet je dan weer op VTM2 zijn. Daar wordt die match uitgezonden. Na de 1-0 uit de heenwedstrijd is het alle hens aan dek voor de Limburgers tegen de Grieken. Alle wedstrijden kan u overigens ook live volgen via onze webstek.