'KRC Genk slikt: absolute droomtransfer op de helling omdat winger niet weg wil'

De mogelijke terugkeer van Paul Onuachu naar KRC Genk? Het blijft een heel lastig dossier. Er is nu een belangrijke update.

Racing Genk had een opvallende oplossing in huis om Southampton te paaien in het dossier van Paul Onuachu. Een ruildeal zou een en ander in een stroomversnelling moeten zetten.

Onuachu terug naar Genk, Joseph Paintsil die de omgekeerde beweging maakt. Het leek makkelijker dan vele miljoenen ophoesten voor de Nigeriaanse spits.

© photonews

Bij Genk willen ze er de aanvaller namelijk zeer graag bij hebben. In de wandelgangen leeft het idee dat het vertrek van Onuachu in de long run de titel heeft gekost.

No deal

Maar: volgens Het Belang van Limburg heeft Paintsil helemaal geen zin in een avontuur richting Engelse tweede klasse. Southampton degradeerde afgelopen seizoen naar The Championship.

En daar heeft Paintsil geen zin in, waardoor de deal met Onuachu ook meteen op losse schroeven komt te staan. Kunnen de Limburgers nog een andere oplossing vinden?