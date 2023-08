Niet clubkeuze zorgt voor grootste frustratie bij Club-fans na transfer Rits, maar wel opvallende andere keuze

Mats Rits werd gisteren officieel voorgesteld bij Anderlecht na vijf seizoenen voor Club Brugge te hebben gespeeld. De 30-jarige middenvelder is fit en zal zondag al meteen in de selectie zitten... met een opvallend rugnummer.

Rits koos voor het nummer 23 en dat zorgde wel voor heel wat beroering bij de fans van Club Brugge op sociale media. 'Not done', want dat is het nummer van de betreurde François Sterchele, voor wie nog steeds elke match geapplaudiseerd wordt in Jan Breydel.

Bij Club speelde hij met nummer 26, maar dat is al bezet door Colin Coosemans. De keuze voor 23 is echter niet zo heel ver te zoeken. Rits is een NBA-adept. Naast voetbal is het zijn favoriete sport en het nummer 23 is uiteraard wereldbekend als dat van Michael Jordan, maar ook LeBron James speelt ermee.

"De sport die ik het meest volg is basketbal. Mijn schoonfamilie komt uit die wereld. Ik ben een grote NBA-fan", zei hij daar ooit over in HUMO. Hij keer er zelfs al doelpuntvieringen van af. "Van James Harden, van de Houston Rockets."

" Als hij weer zo'n coole driepunter scoort, doet hij alsof hij in een potje roert. Heb ik ook een paar keer gedaan, maar blijkbaar viel het alleen de eerste keer op. De volgende keren heb ik er niks meer over gelezen."