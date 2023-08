OFFICIEEL: Anderlecht blijft transfereren, volgende is nu ook binnen

Ze blijven maar doorgaan bij Anderlecht, want daar is transfer nummer 9 van de zomer. De Zweedse linksback Ludwig Augustinsson is nu ook officieel binnen. Hij komt over van Sevilla.

Augustinsson wordt wel gehuurd. Hij moet de concurrentie aangaan met Moussa N'Diaye, die het de eerste wedstrijden alvast niet slecht deed en ook de winnende goal scoorde tegen STVV. Maar Anderlecht heeft weinig opties in het verdedigende compartiment en Augustinsson is een welkome versterking. De Zweedse international werd vorig seizoen verhuurd aan Aston Villa, maar verhuisde tijdens de winter naar RCD Mallorca. Veel topteams in eigen land wilden hem ook binnenhalen, maar het was Fredberg die hem kon overtuigen. "Ludwig is een linksback die in bijna alle grote competities heeft gespeeld. Hij zal een directe impact hebben op het veld, maar hij zal zijn ervaring ook naast het veld kunnen aanwenden om jonge talenten zoals Moussa N'Diaye te helpen in hun ontwikkeling", aldus CEO Sports Jesper Fredberg. Op de teaser die Anderlecht eerst stuurde over de transfer valt te zien dat hij met zijn vingers LA vormt: Ludwig Augustinsson. ā¶āŗ pic.twitter.com/PWnFsFFg1M — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 16, 2023