Makelaar spreekt klare taal over einde van carrière van Toby Alderweireld

Toby Alderweireld voelt zich goed bij Royal Antwerp FC. En dat mag zeker nog een eindje zo blijven.

Het is moeilijk om Royal Antwerp FC nog zonder Toby Alderweireld voor te stellen. De man die vorig jaar met zijn goal The Great Old aan de titel hielp heeft het duidelijk naar zijn zin.

Hem nog wegkrijgen bij Antwerp zal ontzettend moeilijk worden, of het zou iets als Saoedi-Arabië moeten zijn, zo vertelt makelaar Stijn Francis aan Humo.

Het huidige contract van Alderweireld in Antwerpen loopt nog tot midden 2025. “Dan zal hij 36 jaar zijn en loopt zijn contract bij Antwerp af”, klinkt het.

Francis komt dan met een opvallende quote. “Hij zal blij zijn als het voorbij is en alle verplichtingen van zijn schouders vallen. Maar hij zal het ook missen”, gaat hij verder.

2025 moet zeker nog het einde niet te betekenen. “Het valt dus nog te bekijken. Hij geniet ook weer, en hij zit nog altijd op een niveau dat te goed is voor België. Misschien doet hij er nog een jaar bij en speelt hij nog één wedstrijd per week, maar alleen als hij zich 100 procent voelt.”