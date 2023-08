Gelukkig heeft Anderlecht nu genoeg middenvelders, want deze zou wel eens maanden aan de kant kunnen staan

Anderlecht heeft er verleden week nog eens twee middenvelders bijgehaald. Hun middenveld is nu zelfs overgestoffeerd. Er mogen er een paar vertrekken, maar voor eentje is dat onmogelijk geworden.

Vorige week vrijdag zei Brian Riemer ons nog dat Majeed Ashimeru tot de internationale break zal out zijn door een spierblessure. "Niet zo heel erg", zei de Deen toen nog. Sindsdien zijn er verdere onderzoeken gebeurd en naar wat we horen is het allemaal wel wat erger dan verwacht.

De Ghanees zou maanden aan de kant kunnen staan. Een transfer is op dit moment dus niet aan de orde. Dat betekent evenwel dat Jesper Fredberg nog oplossingen moet vinden, want er zijn te veel middenvelders.

Marco Kana zal waarschijnlijk nog uitgeleend worden terwijl er voor Amadou Diawara een oplossing gezocht wordt. Maar die ligt niet meteen voor het grijpen. De Guineeër heeft een zwaar contract tot 2025 en er is weinig interesse. Ook voor Kristian Arnstad wenkt een uitleenbeurt.