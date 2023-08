Deze Belgische middenvelder was ook al in onderhandeling met Anderlecht: "Maar het duurde te lang"

Brecht Dejaegere gaat in de MLS voetballen, bij Charlotte, een nogal onbekend team. De voormalige Buffalo had echter heel wat mogelijkheden. Anderlecht had concrete interesse en ook Frank de Boer belde hem. Maar de roep van de VS werd te sterk.

Dejaegere had een paar geweldige jaren bij Toulouse, maar wilde dichterbij huis komen voetballen. Dat draaide anders uit. "We waren even weer in ons huis en dat voelde zo goed. En ik voerde gesprekken met Anderlecht. Maar toen kwam Charlotte", doet hij het relaas in Het Nieuwsblad.

Hij kon naar Abu Dhabi, waar Frank de Boer hem wilde. Maar toen Charlotte hoorde dat hij voor een verbeterd contract wel verder wilde gaan voetballen, deden ze hem een nieuw voorstel. Anderlecht was intussen van de radar verdwenen.

"Het sleepte te lang aan. Anderlecht bleef maar duren. Toen hebben we toch maar eieren voor ons geld gekozen. Ik ben sowieso fan van Amerikaanse sporten. En spelen in de VS, dat is toch een levenservaring. Hoe vaak kan je dat meepakken?"