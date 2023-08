Kan OH Leuven eindelijk rustige trainingsweek tegemoet gaan? "Punt behaald dankzij negativisme"

Een punt is maar een punt, maar in Leuven betekende het gelijkspel tegen Antwerp een ferme mentale boost.

Na 1/9 tegen Charleroi, RWDM en Union (en vooral een pijnlijke 1-5 nederlaag tegen Union) stonden de zenuwen strakgespannen aan Den Dreef. Marc Brys moest vorige week nog de supporters toespreken in Union en met de ontvangst van Antwerp in het verschiet leek de neerwaartse spiraal nog wel even door te zullen gaan.

OH Leuven is er echter in geslaagd wat maar weinig ploegen hen voordeden: een achterstand tegen Antwerp omkeren in puntengewin. "Een punt is maar een punt, zo nuchter zijn we wel. Maar dit is allesins een heel belangrijk punt", vertelde trainer Marc Brys na het 1-1 gelijkspel tegen Antwerp.

"Door die 1/9 hebben we enorm veel turbulentie gehad en veel negatieve commentaren", ging hij verder. "Daarom is het mentaal des te belangrijker om een goed resultaat te behalen tegen de kampioen, bekerwinnaar en supercup-winnaar", beklemtoonde Brys.

Punt dankzij negativisme

Volgens de trainer waren die negatieve commentaren net een bron voor de spelers om moed uit te putten voor de partij tegen Antwerp. "Ze hebben enorm veel strijdlust getoond, hadden altijd de intentie om kansen te blijven creëeren en dat lukte ook een paar keer. Door ons op te krikken tegen het negativisme hebben we dit punt behaald", besloot hij.