OFFICIEEL: Voormalige smaakmaker van Anderlecht kiest voor het grote geld

Hij is de zoveelste speler die deze zomer kiest voor het grote geld uit Saoedi-Arabië. Deze voormalige smaakmaker van Anderlecht is ook gezwicht voor het grote geld.

Fulham maakte bekend dat ze afscheid hebben genomen van Aleksandar Mitrovic. De voormalige smaakmaker van Anderlecht kiest voor een avontuur bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Daar wordt hij ploeggenoot van onder andere Neymar die overkwam van PSG.

Mitrovic tekende een contract voor vier seizoenen bij Al-Hilal. Het Engelse Fulham is er alvast niet armer door geworden want zij zien 52 miljoen euro op hun bankrekening verschijnen. Zelf betaalde ze 5 seizoenen geleden 24 miljoen euro voor de aanvaller aan Newcastle.

De Servische aanvaller is in België vooral bekend van zijn periode bij Anderlecht. Van de zomer van 2013 tot de zomer van 2015 maakte hij het mooie weer bij de Brusselse club met 44 doelpunten in 90 wedstrijden.