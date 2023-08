Vertonghen na zijn verrassende en fantastische goal: "Kom wat meer naar de training" - Rits lacht ermee

Nummer 14 van Anderlecht haalde even zijn innerlijke Johan Cruijff boven tegen Westerlo. Jan Vertonghen scoorde een heerlijke en technisch knappe goal. En daar had hij wel een verklaring voor.

Vertonghen was nog blijven hangen na een stilstaande fase en kreeg ineens de bal aan de rand van de zestien. Schijnbeweging naar rechts, sleepbeweging en draaien naar links, overhoeks binnenschieten... Prachtig. "Dat niemand dat van mij verwacht? Dan moeten jullie misschien iets meer naar de training komen kijken..."

Graag, maar dat is nog steeds verboden terrein voor de pers. "Op training spelen we dikwijls vier tegen vier en dan kan je natuurlijk als verdediger ook eens wat meer scoren. Mijn team heeft de voorbije tien partijtjes gewonnen, denk ik. Het doet altijd deugd om eens een goal mee te pikken hoor, ook als verdediger."

We legden zijn verklaringen voor aan Mats Rits. "Dat hij veel scoort op training? Jaja, dat kan hij zeggen. In de kleine partijtjes zeker? (lacht) Nee, Jan is een fantastische voetballer en heeft een geweldige techniek. Maar hier verraste hij ons toch", zei Rits met een knipoog.

Sneller afmaken

Over het spel was Vertonghen dan weer gematigd enthousiast. "We hadden het sneller moeten afmaken. We hebben het ons nog onnodig moeilijk gemaakt. We zijn goed begonnen, maar daarna... Ik weet het niet, misschien de warmte? We waren wat loom."

Maar dat er muziek in dit Anderlecht zit, ziet hij natuurlijk ook. "Die twee jongens (Flips en Rits) stonden niet zomaar in de basis. Ze hebben hun kwaliteiten al laten zien op training. We spelen daar soms fantastisch spel, maar op de match komt het er nog niet altijd uit. Maar we gaan progressie maken, dat zie je nu al."