Doku trekt naar Manchester City voor absoluut recordbedrag en... 'Anderlecht verdient er een pak meer miljoenen aan dan aanvankelijk gedacht'

Jérémy Doku wordt de nieuwste aanwinst van Manchester City. De Engelse landskampioen duwt finaal door voor het jeugdproduct van RSC Anderlecht. En ook paars-wit passeert langs de kassa.

De Engelse media melden een akkoord tussen Manchester City en Stade Rennes. The Citizens hoesten maar liefst 65 miljoen euro op om Jérémy Doku naar de Premier League te halen. Dat is een absoluut recordbedrag voor de Fransen.

Maar de transfer is minstens even goed nieuws voor RSC Anderlecht. In tegenstelling tot eerdere berichten weet Het Laatste Nieuws dat paars-wit destijds een extra op de doorverkoop van twintig procent kon onderhandelen.

Geen vijf, maar acht miljoen euro!

Op die manier mag Anderlecht zich aan een extraatje van maar liefst acht miljoen euro verwachten. Marc Coucke gaf eerder al aan dat de schuldenberg van paars-wit zo goed als verleden tijd is. Op deze manier kan de Belgische recordkampioen stilaan een spaarpotje aanleggen.