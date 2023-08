Patrick Goots ziet wat het grote probleem is bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC speelde afgelopen weekend 1-1 gelijk tegen OH Leuven. Patrick Goots moet niet lang zoeken naar het probleem bij de regerende landskampioen.

Royal Antwerp FC draait bijlange nog niet zoals het moet draaien. Ook tegen OH Leuven kon de landskampioen niet overtuigen. Het kwam via Vincent Janssen wel op voorsprong, maar kreeg in de slotfase nog de gelijkmaker tegen.

“We zaten naar een kaatsspel te kijken. Antwerp voetbalde in alle geledingen te traag. Alderweireld kon nooit een van zijn gekende kruisballen versturen. De Laet kreeg ruimte om in te schuiven, maar deed dat aanvankelijk niet”, klinkt het bij Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Voor de analist is het duidelijk dat vooral de flanken onder hun niveau acteren. “Kerk stond destijds bekend als een van de beste dribbelaars van de Eredivisie, maar die dribbels komen er bij Antwerp nog altijd te weinig uit. Kerk noch Ondrejka durfden hun rechtstreekse tegenstander voorbij te gaan.”

En toch wist Antwerp ondanks dat zijn doelpuntje mee te pikken, maar op deze manier zal het niet blijven lukken. “Er werd altijd met korte passes gevoetbald, waar niets uit voortvloeide. Er heerste een gevoel van ‘het doelpunt zal wel vallen’, wat uiteindelijk ook gebeurde.”