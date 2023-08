Serge Gumienny haalt uit naar Lawrence Visser: "Overkomt hem te vaak"

Elke week bekijkt Serge Gumienny de prestaties van scheidsrechters in de Jupiler Pro League. Ook deze week zag hij iets wat hem niet beviel.

Over het algemeen leverden de scheidsrechters het voorbije weekend goede prestaties af in de Jupiler Pro League. Enkel bij Lawrence Visser heeft Serge Gumienny opnieuw de nodige vragen gesteld.

Hij gaf Antwerp een penalty, maar die werd door de VAR teruggefloten. “Dat was correct, maar Hamza Mendyl van Leuven had ondertussen wel zijn eerste van uiteindelijk twee gele kaarten beet”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Hij kreeg dat geel voor protest dat eigenlijk terecht was. “Toegegeven, hij ging hevig tekeer maar toch is dit vervelend voor een scheidsrechter. Hij maakt een beoordelingsfout en een speler die bijgevolg protesteert krijgt geel.”

Visser maakte zo opnieuw een fout, oordeelt Gumienny. “Het kan toeval zijn, maar dit is de tweede week op rij dat Visser een beslissing moet terugdraaien na de VAR-check. Het overkomt hem iets te vaak, vind ik.”