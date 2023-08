Kenner waarschuwt Genk voor Turken: "Het Genk van vorig jaar was dat wel geweest..."

Na al een paar Europese opdoffers mag Genk nu zeker niet meer falen tegen het Turkse Demirspor. Al moeten ze er ook niet vanuit gaan dat ze zomaar sterker zijn. De Turks-Belgische coach Fuat Capa waarschuwt hen alvast...

“Deze ploeg heeft weinig zwakke plekken”, aldus Capa in HBvL. “Het team is vrij stabiel met vooral op het middenveld veel ervaring. Stambouli (ex-Schalke, PSG en Tottenham), Belhanda (ex-Kiev en Galatasaray) en Emre Akbaba (ex-Galatasaray) hebben veel kilometers op de teller bij topclubs.”

Met Ndiaye hebben ze een goeie spits, maar... “Ook de flankaanvallers Sari en Akintola zijn heel gevaarlijk in de omschakeling. Daar is recent Nani (ex-Manchester United) nog bijgekomen, die tot nu vooral als supersub werd uitgespeeld. Maar miskijk je niet op die grote namen. Demirspor is niet zomaar een vedettenparade, ze vormen een hecht geheel."

Voor Capa is Genk alvast niet de favoriet. "Het Genk van het eerste deel van vorig seizoen was dat wel geweest. Maar na het vertrek van Onuachu hebben ze het toch een stuk lastiger om te scoren."