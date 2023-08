Veel ambitie, maar Westerlo start met een 1 op 12: wat is er aan de hand in de Kempen?

Westerlo is niet goed aan het seizoen begonnen. Het telt slechts 1 op 12 en staan zo voorlaatste. Nochtans toonde het heel wat ambities. Is er wat aan de hand bij Westerlo.

Deze zomer gaf Westerlo onder impuls van zijn Turkse eigenaar al heel wat miljoenen uit. Aan onder meer een spits, enkele flankaanvallers en verdedigers gaf het al zo'n 14,75 miljoen euro uit. De 5,5 miljoen euro voor spits Matija Frigan spande de kroon. Ook bleven de meeste sleutelspelers.

Zo toonde Westerlo na zijn 7e plaats in het reguliere seizoen (uiteindelijk laatste in play-off 2) heel wat ambitie voor de start van het nieuwe seizoen. Play-off 1 is het doel en ze willen een Europees ticket pakken.

Alleen was de start niet zo denderend. Eerst was er nog in extremis het punt tegen Eupen (2-2) en daarna waren er 3 opeenvolgende nederlagen. In eigen huis verloor het van Club Brugge met 0-1. Nadien kwamen KAA Gent (1-3) en Anderlecht (2-1). Een 1 op 12 na 4 wedstrijden en een voorlaatste plaats was het resultaat.

© photonews

Geen goede start, maar het team van Jonas De Roeck zal niet meteen panikeren. Vorig seizoen was er ook geen al te beste start. Het begon met een 6 op 21, maar nadien volgden 4 zeges op rij. Zo nestelde het zich in de top 8 en daar viel Westerlo niet meer uit.

Westerlo zal zich daarop willen vastpinnen. Er kwamen enkele nieuwe spelers bij en door de korte voorbereiding duurt het wat langer om op elkaar ingespeeld te raken. Mogelijk komt de goede flow over enkele wedstrijden weer in de ploeg.

Ook weten ze dat ze vooralsnog geen gemakkelijk programma hadden. Brugge, Gent en Anderlecht staan alle 3 immers in de huidige top 4. Dat is geen cadeau om je seizoen mee te beginnen.

© photonews

Westerlo kan zich ook aan de nederlagen optrekken. Brugge had in het slot een sterke Simon Mignolet nodig om de 3 punten mee naar huis te nemen. Tegen Gent startte het uitstekend en kwam het op voorsprong en tegen Anderlecht kon het nog onverwacht bijna een punt uit de brand slepen.

Bij Westerlo is er nog niet meteen paniek. De komende 2 wedstrijden zijn thuis tegen KV Mechelen en op het veld van Cercle Brugge. Dat zijn 2 ploegen waartegen het punten kan pakken en dan kan de trein zomaar vertrokken zijn. Bij 2 nieuwe teleurstellingen zullen de kaarten helemaal anders liggen.