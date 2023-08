Hein Vanhaezebrouck baalt en wijst Club Brugge als reden aan: "Ik vind dit echt wel ontgoochelend"

KAA Gent ontvangt donderdag het Cypriotische APOEL Nicosia in de play-offs van de Conference League. Dat Gent eerst thuis speelt, zint Vanhaezebrouck niet.

Net als in de twee vorige voorrondes van de Conference League tegen Zilina en Pogoń Szczecin begint Gent zijn play-off met de thuiswedstrijd. Maar de Buffalo's zouden normaal gezien eerst in Cyprus spelen en de terugwedstrijd dan in België.

"Ik vind dit echt wel ontgoochelend, we weten hoe moeilijk het is in die play-offs. De reden waarom we nu moeten omdraaien is omdat de federale politie niet wil dat er zowel in Brugge als in Gent op hetzelfde moment thuis wordt gespeeld", zegt Vanhaezebrouck op de clubkanalen van Gent.

"Ik vind dit heel spijtig want de federale politie kan dat inroepen als het binnen de 50 km is en de afstand met Brugge is 48 km. Hadden ze het stadion aan de andere kant van Gent gebouwd, dan mochten we volgende week wel thuis spelen."

Cyprioten heel tevreden

"Ik vind het jammer omdat iedereen in het voetbalverhaal meegaat in het verhaal. De matchen worden uitgesteld omdat iedereen weet hoe belangrijk de coëfficiëntenpunten zijn voor de Belgische clubs. En dan stoot je op zoiets waar je niks tegen in kan brengen. Zelfs binnen de voetbalbond begrijpen ze het niet."

"We moeten aanvaarden dat de matchen worden omgedraaid, uiteraard zijn de Cyprioten zeer tevreden daarmee. Ook omdat het daar naar verlengingen kan gaan", zei Vanhaezebrouck nog.