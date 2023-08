Racing Genk heeft nu de opdracht om een absolute blamage te vermijden

Donderdagavond moet Genk zijn territorium beginnen te beschermen. Als ze ook uitgeschakeld worden door Adana Demirspor, zouden de Limburgers bekend staan als de eerste Belgische club die eruit gaat in de voorronde van de drie verschillende Europese competities.

Na de uitschakeling tegen Servette Genève blijft een schrikwekkende statistiek nog altijd overeind: Racing Genk heeft sinds januari 2019 amper één Europese match gewonnen. Die ene overwinning werd in 2021 behaald op het veld van Rapid Wenen.

1 zege in 20 matchen

Sinds het in 2019 in de zestiende finales van de Europa League stond tegenover Slavia Praag, heeft Genk in 20 Europese matchen één overwinning gepakt, zeven keer gelijkgespeeld en twaalf nederlagen geleden. Na de uitschakeling in de barrages van de Champions League werd een déclic verwacht, maar ook tegen Olympiakos liep het mis.

Deze keer mag het niet misgaan tegen Adana Demirspor, een voetbaldwerg die aan het eerste Europese avontuur uit zijn bestaan toe is. Bewijzen Wouter Vrancken en zijn mannen deze keer wel hun status waard te zijn?

Liefst geen koude douche

Nu al een Belgische vertegenwoordiger verliezen op het Europese toneel, zou een koude douche zijn na een exceptioneel 2022-2023. Een seizoen waarin Anderlecht, Gent en Union de kwartfinales van een Europese competitie bereikt hebben.

Gaat Genk straks ten koste van zijn Turkse tegenstander gewoon naar de groepsfase van de Conference League, dan kan een mooi Europees parcours de moeilijkheden uit de voorronden doen vergeten. Op basis van het verleden durven we hier geen geld op zetten. Aan Genk om een trieste primeur in Europa te vermijden.